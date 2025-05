2024PUMP

At 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

Nume2024PUMP

PozițieNo.3856

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă2,024,202,420,242,024

Ofertă totală2,024,202,420,242,024

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.19216906373616904,2023-11-22

Cel mai mic preț0.000000006011257052,2024-09-27

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

