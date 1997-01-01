MEXC MasterCard
Să solicităm un MEXC MasterCard și să-l completăm cu soldul tău cripto
Reguli de solicitare
Solicită acum
1
Consumul global
Solicită acum
1
Utilizează-l pentru cumpărăturile tale online din întreaga lume
Alimentează oricând cu soldul tău cripto
Creează un card în doar 3 pași
Solicită online
Pentru a solicita cardul MasterCard online prin intermediul site-ului MEXC, trebuie să finalizezi KYC avansată și să furnizezi pașaportul și o fotografie personală.
Activează online
După ce solicitarea este aprobată, poți să îți activezi MEXC MasterCard online și să reîncarci cardul din contul tău MEXC.
Cardul este gata
MEXC MasterCard este acum activat. Poți folosi cardul MEXC MasterCard pentru consum.
Avantaje
Mai simplu
Solicită online, nu este necesară o programare.
Cardul virtual poate fi folosit imediat.
Mai sigur
3D Secure (3DS) garantează siguranța tranzacțiilor tale.
Primește alerte în timp real pe smartphone pentru fiecare tranzacție și cunoaște-ți întotdeauna fluxul de fonduri.
Mai convenabil
Acest card acceptă cumpărături online în întreaga lume prin intermediul rețelei MasterCard.