Devino parte a rețelei globale de trader P2P de înaltă performanță care susțin MEXC
Program exclusiv pentru traderii P2P proactivi
Publică anunțuri competitive, menține piețele lichide și susține ecosistemul MEXC pentru a debloca recompense lunare garantate.
Crește-ți afacerea P2P cu noi
Obține recompense lunare de până la 1,000 USDT pentru furnizarea de lichidități pe MEXC P2P
Beneficii
Recompense lunare garantate
Rămâi activ(ă), publică anunțuri și oferă lichidități la prețuri competitive. Obține plăți fixe în USDT în fiecare lună, pe baza performanței tale.
Vizibilitate crescută
Obține plasare prioritară pe piața P2P pentru a crește fluxul de ordine și expunerea ta la tranzacționare.
Asistență dedicată pentru conturi
Intră în legătură direct cu un reprezentant regional MEXC pentru înscriere, soluționarea contestațiilor și servicii personalizate.
Cum se obțin venituri
Rămâi activ(ă), menține-ți anunțurile competitive și menține performanța constantă pentru a debloca câștiguri mai mari.
Creșterea activității
Rămâi conectat(ă) constant pentru a crește audiența și interacțiunea publicitară.
Creșterea competitivității anunțurilor
Oferă prețuri mai bune pentru a atrage mai mulți cumpărători și a stimula tranzacțiile.
Creșterea ratei de completare
Menține un timp de răspuns rapid și servicii bune pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.
Cu cât contribui mai mult, cu atât câștigi mai mult.
Poți câștiga până la 1000 USDT pe lună, iar valoarea finală a recompensei variază în funcție de piață și poate fi supusă revizuirii.
Cine poate aplica?
Un trader P2P activ dorești să obții recompense lunare stabile prin publicarea de anunțuri periodice
Un comerciant de pe o altă bursă cauți o mai bună vizibilitate și stimulente
Un trader individual gata să treci de la Taker la Maker și să începi să câștigi din activitatea publicitară
Un partener de creștere a pieței Ajută la integrarea utilizatorilor și aduce un volum organic în ecosistemul nostru P2P
Ești gata să începi să câștigi cu MEXC?
Cum funcționează?
1
Aplică
Completează formularul de aplicare și anexează dovada activității comerciale de pe o altă platformă, inclusiv volumul tranzacțiilor recente. Acest lucru ne ajută să îți evaluăm experiența și fiabilitatea.
Solicită
2
Revizuirea aplicației
Echipa noastră analizează săptămânal cererile primite. Din cauza limitelor programului, doar un număr selectat de comercianți sunt acceptați pentru fiecare piață pentru a menține sustenabilitatea recompenselor.
3
Admitere și integrare
Cererile sunt examinate săptămânal. Pentru a menține integritatea programului, participarea este limitată la un număr selectat de comercianți pe regiune.
4
Începe să câștigi
Începe să publici periodic anunțuri de vânzare la prețuri competitive pentru a-ți menține eligibilitatea și a primi recompensele lunare în lichidități.
Explorează Programul pentru parteneri de lichiditate MEXC
Dacă dorești să afli mai multe informații, contactează direct reprezentantul MEXC dedicat.