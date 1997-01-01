Devino comerciant verificat

Obține un avantaj competitiv pe piață, atrage mai multe ordine și bucură-te de beneficii sporite.

banner
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

Portal pentru comercianți

Portalul pentru comercianți oferă instrumente de tranzacționare suplimentare, care îți permit să gestionezi mai eficient anunțurile și ordinele.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

Insignă verificată

O insignă verificată unică va fi adăugată lângă pseudonimul tău P2P pentru a îmbunătăți credibilitatea mărcii.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.svg

Serviciu de asistență clienți dedicat

Un canal dedicat de serviciu de asistență clienți va fi disponibil non-stop pentru răspunsuri rapide și soluții la probleme.

Compararea beneficiilor

Comerciant verificat
Utilizator obișnuit

Caracteristici de bază

Publică anunțuri de vânzare
Publicați anunțuri de cumpărare
Afișaj de anunțuri prioritare
Insignă specială
Serviciu de asistență pentru clienți
Prioritate
De bază

Caracteristici avansate

Portal pentru comercianți
Anunțuri prezentate

Limite de tranzacționare

Nr. de anunțuri de cumpărare (per fiduciar/cripto)
5
2
Nr. de anunțuri de vânzare (per fiduciar/cripto)
5
2
Suma maximă per anunț publicitar
$100,000
$10,000
Total ordine incomplete
20
5

Pentru a aplica pentru starea de comerciant, este necesară mai întâi îndeplinirea următoarelor cerințe

Pentru mai multe detalii despre comercianți, consultă[Anunț de recrutare de comercianți P2P MEXC]
Verificare prin SMS
Verificare prin poștă electronică
Procedură KYC avansată
Notificare importantă: Trimiterea unei cereri nu garantează aprobarea. Toate cererile sunt supuse unui proces strict de evaluare, iar aprobarea este acordată în funcție de conformitate, activitatea de tranzacționare și aderarea la politicile platformei. Simpla îndeplinire a criteriilor minime nu garantează acceptarea. Orice implicare în activități frauduloase, tranzacționare manipulatorie sau încălcări ale politicilor va duce la descalificarea imediată. Procesul de revizuire poate dura până la 7 zile lucrătoare.

Întrebări frecvente

De ce trebuie să finalizez verificarea KYC avansată?

Pentru a asigura un mediu de tranzacționare sigur și fiabil și a menține nivelul ridicat de credibilitate al MEXC P2P, solicitanții trebuie să parcurgă verificarea KYC avansată.