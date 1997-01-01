bannerSarcini pentru utilizatori noi P2P

Sarcini de achiziție P2P

Finalizează-ți prima achiziție P2P

Urmărește tutorialul și finalizează-ți prima achiziție P2P de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 3 USDT.

Acumulează 100 USDT în achiziții P2P

Acumulează cel puțin 100 USDT în achiziții P2P în termen de 7 zile de la prima achiziție pentru a primi un bonus de contracte la termen de 8 USDT.

Sarcini de tranzacționare

Efectuează prima ta tranzacție Spot

Completează o tranzacție Spot de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 1 USDT.

Completează prima tranzacție de contracte la termen

Completează o tranzacție de contracte la termen de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 3 USDT.

Mai multe sarcini captivante

Invită-ți prietenii să împartă recompense

Invită-ții prietenii să se înscrie pe MEXC. Dacă prietenul tău acumulează 100 USDT în achiziții P2P în termen de 7 zile de la înscriere, atât tu, cât și prietenul tău veți primi un bonus de contracte la termen de 5 USDT.

[Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi] Împarte 10.000 USDT

Utilizatorii noi au șansa de a împărți un fond de recompense de 10.000 USDT pentru a-și începe călătoria de tranzacționare.

Regulile evenimentului

  1. Participanții trebuie să completeze sarcina dând clic pe butonul albastru pentru fiecare sarcină. Utilizatorii pot completa sarcina în orice moment în timpul perioadei evenimentului pentru a câștiga recompense. Orice altă metodă de completare a unei sarcini va fi considerată invalidă.
  2. Doar tranzacțiile efectuate în RUB, VND, UAH, INR și MYR sunt eligibile pentru acest eveniment.
  3. Recompensele vor fi distribuite săptămânal, în termen de 14 zile de la completarea sarcinii. Utilizatorii își pot verifica bonusul conectându-se și navigând la [Portofele] - [Contracte la termen] pe platformă sau în aplicație.
  4. Participanții trebuie să finalizeze cel puțin o [sarcină de tranzacționare] pentru a fi eligibili pentru recompensa [sarcină P2P de cumpărare cripto].
  5. Bonusurile pot fi utilizate numai pentru tranzacționarea de contracte la termen. În timp ce profiturile rezultate din tranzacțiile care utilizează un bonus pot fi retrase, bonusul în sine nu poate fi retras.
  6. Bonusul poate fi utilizat ca marjă pentru tranzacționare și poate fi folosit și pentru a compensa comisioanele de tranzacționare, comisioanele de finanțare sau pierderile de tranzacționare.
  7. Bonusul este valabil pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Orice bonus neutilizat va fi revocat automat la expirare. Acordă atenție riscului potențial de lichidare asociat cu acest lucru.
  8. Toți utilizatorii participanți trebuie să respecte cu strictețe Condițiile de utilizare a serviciului MEXC. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care se angajează în activități necinstite sau abuzive în timpul evenimentului, inclusiv crearea de conturi în masă, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau orice alte activități având scopuri ilegale, frauduloase sau cauzatoare de prejudicii.
  9. MEXC își rezervă dreptul de a interpreta termenele și condițiile și de a modifica sau anula evenimentul în orice moment, fără notificare prealabilă.