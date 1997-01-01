Urmărește tutorialul și finalizează-ți prima achiziție P2P de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 3 USDT.
Acumulează cel puțin 100 USDT în achiziții P2P în termen de 7 zile de la prima achiziție pentru a primi un bonus de contracte la termen de 8 USDT.
Completează o tranzacție Spot de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 1 USDT.
Completează o tranzacție de contracte la termen de orice sumă pentru a primi un bonus de contracte la termen de 3 USDT.
Invită-ții prietenii să se înscrie pe MEXC. Dacă prietenul tău acumulează 100 USDT în achiziții P2P în termen de 7 zile de la înscriere, atât tu, cât și prietenul tău veți primi un bonus de contracte la termen de 5 USDT.
Utilizatorii noi au șansa de a împărți un fond de recompense de 10.000 USDT pentru a-și începe călătoria de tranzacționare.