Regulile evenimentului

1 . Acest eveniment este deschis numai utilizatorilor care au finalizat verificarea KYC. Poți urmări starea verificării aici

2 . Acest eveniment este deschis doar utilizatorilor care cumpără cripto folosind JPY prin card de credit/debit sau transfer bancar.

3 . Utilizatorii noi sunt cei care nu au făcut niciodată nicio depunere pe MEXC. Efectuează prima achiziție de cripto în valoare echivalentă de cel puțin 100 USDT pentru a primi 10 USDT. Recompensele sunt limitate la 400 de utilizatori pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

4 . În fiecare săptămână, utilizatorii vor fi clasificați în funcție de totalul achizițiilor lor de cripto efectuate în JPY prin card de credit/debit sau transfer bancar, suma fiind convertită în echivalentul său în USDT. Primii 10 utilizatori vor primi recompense cashback după cum urmează: locul 1 va primi 300 USDT; locurile 2 și 3, câte 150 USDT; iar locurile 4–10, câte 50 USDT. În caz de egalitate a valorii achizițiilor, clasamentul va fi stabilit în funcție de numărul de tranzacții, utilizatorii care au efectuat mai multe tranzacții fiind clasați mai sus.

5 . Eligibilitatea va fi verificată după încheierea evenimentului. Utilizatorii care nu îndeplinesc cerințele privind locația nu se vor califica pentru recompense.

6 . MEXC va examina cu strictețe toți utilizatorii. Orice utilizare de metode tehnice, cum ar fi scripturi, roboți, acțiuni repetate sau automatizare pentru înregistrarea sau activitatea contului, va duce la descalificarea imediată. Această regulă este valabilă chiar dacă metodele abuzive sunt utilizate numai în anumite etape ale înregistrării sau participării. În plus, utilizatorii care se angajează în activități SEO înșelătoare, în special folosind cuvinte-cheie precum „Cumpărare MEXC”, „Conectare MEXC”, „Pagina oficială MEXC” sau „MEXC OTC”, vor fi, de asemenea, descalificați de la eveniment.

7 . Aceste reguli vor intra în vigoare pe 0. MEXC își rezervă dreptul de a revizui termenele evenimentului și de a lua măsurile necesare, inclusiv împotriva utilizatorilor și a activelor acestora, în caz de comportament rău intenționat sau de utilizare abuzivă a platformei.

8 . Recompensele vor fi distribuite în termen de 7 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui ciclu de evenimente și vor fi alocate în funcție de clasamentul final.

9 . Toți participanții trebuie să respecte cu strictețe termenele și condițiile MEXC. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica orice utilizator implicat în comportament fraudulos sau abuziv în timpul evenimentului, inclusiv înregistrarea de conturi multiple sau orice alte activități legate de scopuri ilegale sau frauduloase.

10 . MEXC păstrează drepturile finale de interpretare pentru aceste condiții. Reține că aceste condiții pot fi revizuite sau evenimentul poate fi anulat fără notificare prealabilă. Rămâi la zi verificând periodic actualizările aduse acestor condiții și detaliilor evenimentului.