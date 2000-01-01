Primește o poziție de contract la termen de valoare echivalentă la depunerea reușită
Card de credit/debit
Depunere fiduciară
Transfer bancar
Revendică bonusul pentru contracte la termen și deschide o poziție
După finalizarea plății, revendică-ți bonusul de contracte la termen și deschide o poziție. Poți selecta perechea de tranzacționare și direcția.
Regulile evenimentului
Reguli de distribuire a recompenselor
• Sunt eligibile doar depunerile fiduciare realizate prin card de credit/debit, transfer bancar sau depunere fiduciară. Plățile terțe și transferurile interne nu sunt acceptate.
• Recompensele vor fi convertite în USDT pe baza valorii echivalente USDT la momentul finalizării ordinului (nu la momentul plasării ordinului).
• Distribuirea recompensei se încheie pe: ()
• Pentru a participa la eveniment, valoarea minimă a ordinului trebuie să fie mai mare de 100 USDT.
• Valoarea minimă a ordinului de contracte la termen trebuie să fie îndeplinită pentru a revendica recompensa. Revendicările vor fi respinse dacă această cerință nu este îndeplinită.
• Odată ce revendicarea este realizată, utilizatorii primesc un bonus egal cu 2% din depunere (maxim 500 USDT), care va deschide automat o poziție în modul de marjă izolată la prețul pieței în una dintre cele șase perechi de contracte la termen USDT-M.
• Utilizatorii care au poziții deschise sau ordine în așteptare pe aceeași pereche nu pot revendica. Consultă-ți portofelul de contracte la termen înainte de revendicare.
Reguli de utilizare a distribuirii Airdrop de poziție de contracte la termen
1.Revendică Airdrop de poziție de contracte la termen pe pagina evenimentului, apoi mergi la pagina de tranzacționare de contracte la termen pentru a o vizualiza imediat.
2.Utilizatorii pot adăuga marjă la distribuirea Airdrop de poziție pentru extinderea profiturilor potențiale, setarea ordinelor TP/SL pentru aceasta sau închiderea poziției. După închidere, dacă distribuirea Airdrop de poziție generează profit, PNL-ul realizat va fi creditat în contul de contracte la termen al utilizatorului, iar marja rămasă din Airdrop va fi revocată automat. Dacă distribuirea Airdrop de poziție generează o pierdere (fără adăugare de marjă), pierderea maximă este limitată la poziția Airdrop în sine. Pentru mai multe detalii, consultă orientările oficiale./ro-RO/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Reguli de verificare
1. Utilizatorii trebuie să depună folosind propria lor metodă de plată. Pentru depunerile prin transfer bancar, asigură-te că codul de referință este introdus corect.
2. MEXC implementează proceduri riguroase de verificare pentru toți utilizatorii. Orice utilizare a manipulării tehnice, inclusiv și fără a se limita la scripturi electronice, roboți, operațiuni repetitive sau înregistrări automate de conturi va duce la descalificarea imediată. Această politică se aplică în mod strict, chiar dacă astfel de metode sunt utilizate numai în anumite etape ale înscrierii sau participării. În plus, utilizatorii care se angajează în practici SEO înșelătoare, în special cei care vizează cuvinte cheie precum „MEXC Buy”, „MEXC Login”, „MEXC Official”, sau „MEXC OTC”, vor fi, de asemenea, descalificați de la eveniment.
3. MEXC își rezervă dreptul de a interpreta termenele finale ale acestui eveniment și de a lua măsuri adecvate împotriva activităților rău intenționate sau a abuzului de platformă.
4. Toți utilizatorii participanți trebuie să respecte cu strictețe Condițiile de utilizare a serviciului MEXC. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica utilizatorii care se angajează în activități frauduloase sau abuzive în timpul evenimentului, inclusiv înregistrarea de conturi multiple sau angajarea în orice activități având scopuri ilegale sau frauduloase.
5. MEXC își rezervă drepturile finale de interpretare a acestor termene. Reține că aceste termene pot fi revizuite sau evenimentul poate fi anulat fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt încurajați să rămână la curent cu cele mai recente termene ale evenimentului.
6. Aceste termene vor fi considerate parte integrantă a Acordului de utilizare și a Politicii de confidențialitate ale MEXC. În caz de conflict, prezentele termene vor avea întâietate.