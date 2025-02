O que é Zyrri (ZYR)

"Zyrri is a ZRC-20 token that empowers and protects data while giving back control of individuals over their informations. Zyrri is a personal token that authenticates individuals Identity through electronic means by storing a collection of personal data. As Zyrri token owners, you take part in a living space and network of Eco-villages : Tumaïni Eco-habitats designed to provide access to sustainable, ecological and secured services"

