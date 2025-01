O que é Zoo World (ZOO)

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe. Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance. Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

Recurso de Zoo World (ZOO) Site oficial