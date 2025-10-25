O que é ZKFair (ZKF)

ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community. ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community.

Recurso de ZKFair (ZKF) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do ZKFair (em USD)

Quanto valerá ZKFair (ZKF) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ZKFair (ZKF) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ZKFair.

Confira a previsão de preço de ZKFair agora!

ZKF para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de ZKFair (ZKF)

Compreender a tokenomics de ZKFair (ZKF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZKF agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ZKFair (ZKF) Quanto vale hoje o ZKFair (ZKF)? O preço ao vivo de ZKF em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ZKF para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ZKF para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ZKFair? A capitalização de mercado de ZKF é $ 362.15K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ZKF? O fornecimento circulante de ZKF é de 10.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZKF? ZKF atingiu um preço máximo histórico de 0.02491955 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZKF? ZKF atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ZKF? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZKF é -- USD . ZKF vai subir ainda este ano? ZKF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZKF para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ZKFair (ZKF)