O que é Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit. zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe's flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region. zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price. The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Zivoe Vault (ZVLT) Quanto vale hoje o Zivoe Vault (ZVLT)? O preço ao vivo de ZVLT em USD é 1.042 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ZVLT para USD? $ 1.042 . Confira o O preço atual de ZVLT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Zivoe Vault? A capitalização de mercado de ZVLT é $ 6.30M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ZVLT? O fornecimento circulante de ZVLT é de 6.04M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZVLT? ZVLT atingiu um preço máximo histórico de 1.046 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZVLT? ZVLT atingiu um preço minímo histórico de 1.028 USD . Qual é o volume de negociação de ZVLT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZVLT é -- USD . ZVLT vai subir ainda este ano? ZVLT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZVLT para uma análise mais detalhada.

