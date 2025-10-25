Informações de preço de Zirodelta (ZDLT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00190473 Máximo 24h $ 0.00224646 Máximo histórico $ 0.00822159 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.41% Alteração de Preço (1D) -10.80% Variação de Preço (7d) +6.22%

O preço em tempo real de Zirodelta (ZDLT) é $0.0020037. Nas últimas 24 horas, ZDLT foi negociado entre a mínima de $ 0.00190473 e a máxima de $ 0.00224646, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZDLT é $ 0.00822159, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZDLT variou +0.41% na última hora, -10.80% nas últimas 24 horas e +6.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Zirodelta (ZDLT)

Capitalização de mercado $ 2.01M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.01M Fornecimento Circulante 999.91M Fornecimento total 999,912,781.8823426

A capitalização de mercado atual de Zirodelta é $ 2.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZDLT é 999.91M, com um fornecimento total de 999912781.8823426. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.01M.