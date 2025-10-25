O que é Zentra (ZNTR)

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform. Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Zentra (ZNTR) Site oficial

Previsão de preço do Zentra (em USD)

Quanto valerá Zentra (ZNTR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Zentra (ZNTR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Zentra.

Confira a previsão de preço de Zentra agora!

ZNTR para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Zentra (ZNTR)

Compreender a tokenomics de Zentra (ZNTR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZNTR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Zentra (ZNTR) Quanto vale hoje o Zentra (ZNTR)? O preço ao vivo de ZNTR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ZNTR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ZNTR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Zentra? A capitalização de mercado de ZNTR é $ 18.66K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ZNTR? O fornecimento circulante de ZNTR é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZNTR? ZNTR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZNTR? ZNTR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ZNTR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZNTR é -- USD . ZNTR vai subir ainda este ano? ZNTR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZNTR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Zentra (ZNTR)