O que é Zeepin (ZPT)

Zeepin, the distributed creative economy, is dedicated to promoting highly efficient circulation of innovation assets. In the Zeepin community, any organization or individual will have a reliable digital identity and ability to turn innovative resources into digital assets that are protected and can be shared on the blockchain to reduce risks in investment trade and improve creation efficiency. Zeepin is committed to becoming the world's leading blockchain-based innovation, transaction, and investment platforms for the creative industry.

Recurso de Zeepin (ZPT) Whitepaper Site oficial