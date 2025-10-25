Informações de preço de Zaros (ZRS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02008126$ 0.02008126 $ 0.02008126 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +28.09% Variação de Preço (7d) +28.09%

O preço em tempo real de Zaros (ZRS) é --. Nas últimas 24 horas, ZRS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZRS é $ 0.02008126, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZRS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +28.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Zaros (ZRS)

Capitalização de mercado $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.46K$ 53.46K $ 53.46K Fornecimento Circulante 99.47M 99.47M 99.47M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zaros é $ 5.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZRS é 99.47M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.46K.