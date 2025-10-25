Informações de preço de Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00239095 $ 0.00239095 $ 0.00239095 Mínimo 24h $ 0.00329663 $ 0.00329663 $ 0.00329663 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00239095$ 0.00239095 $ 0.00239095 Máximo 24h $ 0.00329663$ 0.00329663 $ 0.00329663 Máximo histórico $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Menor preço $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Variação de Preço (1h) +0.22% Alteração de Preço (1D) +33.46% Variação de Preço (7d) +38.95% Variação de Preço (7d) +38.95%

O preço em tempo real de Yunai by Virtuals (YUNAI) é $0.00319092. Nas últimas 24 horas, YUNAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00239095 e a máxima de $ 0.00329663, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YUNAI é $ 0.00559535, enquanto o mais baixo é $ 0.00164325.

Em termos de desempenho de curto prazo, YUNAI variou +0.22% na última hora, +33.46% nas últimas 24 horas e +38.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Yunai by Virtuals (YUNAI)

Capitalização de mercado $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Yunai by Virtuals é $ 3.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUNAI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.19M.