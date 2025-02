O que é YourKiss (YKS)

YourKiss (YKS) is a community driven token, built on the Binance smart chain that will be extremely safe and rewarding for long term holders. Our goal is to empower our patient and loyal holders monetarily, with huge rewarding surprises through our EcoSystem providing strong secured investment plans for you. In time to come, YourKiss token will be a Global Decentralized Finance, giving everyone to invest and walk towards financial freedom from the comfort of their home. YourKiss(YKS) - is a hyper deflationary token with rewards and buyback mechanism.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de YourKiss (YKS) Site oficial