Informações de preço de your new savings (SAVINGS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.91% Alteração de Preço (1D) -0.81% Variação de Preço (7d) -2.09% Variação de Preço (7d) -2.09%

O preço em tempo real de your new savings (SAVINGS) é --. Nas últimas 24 horas, SAVINGS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAVINGS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAVINGS variou -1.91% na última hora, -0.81% nas últimas 24 horas e -2.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de your new savings (SAVINGS)

Capitalização de mercado $ 16.57K$ 16.57K $ 16.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.57K$ 16.57K $ 16.57K Fornecimento Circulante 999.69M 999.69M 999.69M Fornecimento total 999,694,331.767102 999,694,331.767102 999,694,331.767102

A capitalização de mercado atual de your new savings é $ 16.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAVINGS é 999.69M, com um fornecimento total de 999694331.767102. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.57K.