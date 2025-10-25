Informações de preço de YOUR AI (YOURAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) -0.40% Variação de Preço (7d) +0.52% Variação de Preço (7d) +0.52%

O preço em tempo real de YOUR AI (YOURAI) é --. Nas últimas 24 horas, YOURAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YOURAI é $ 0.53518, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, YOURAI variou -0.15% na última hora, -0.40% nas últimas 24 horas e +0.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de YOUR AI (YOURAI)

Capitalização de mercado $ 19.47K$ 19.47K $ 19.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 422.27K$ 422.27K $ 422.27K Fornecimento Circulante 46.10M 46.10M 46.10M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de YOUR AI é $ 19.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YOURAI é 46.10M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 422.27K.