O que é Young Mids Inspired (YMII)

Young Mids Inspired (YMII) is an all-intelligent one-stop service platform. Users can complete a series of DeFi behaviors such as deposit, lending, leveraged mining, cross-chain mining, head mining, automatic compound interest, etc . in YMII. YMlI will lay out the core industries of blockchain such as meta-universe, chain game, exchange, public chain, NFT collection pledge, etc., and is committed to creating a YMII meta-universe ecology in the web3.0 era.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Young Mids Inspired (YMII) Whitepaper Site oficial