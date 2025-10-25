O que é Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token. Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She's one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Yeti the Abominable (YETI) Quanto vale hoje o Yeti the Abominable (YETI)? O preço ao vivo de YETI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de YETI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de YETI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Yeti the Abominable? A capitalização de mercado de YETI é $ 9.88K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de YETI? O fornecimento circulante de YETI é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YETI? YETI atingiu um preço máximo histórico de 0.249496 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YETI? YETI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de YETI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YETI é -- USD . YETI vai subir ainda este ano? YETI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YETI para uma análise mais detalhada.

