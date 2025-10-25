Informações de preço de Yala Stablecoin (YU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998626 $ 0.998626 $ 0.998626 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998626$ 0.998626 $ 0.998626 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Menor preço $ 0.109976$ 0.109976 $ 0.109976 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.02% Variação de Preço (7d) -0.05% Variação de Preço (7d) -0.05%

O preço em tempo real de Yala Stablecoin (YU) é $0.999433. Nas últimas 24 horas, YU foi negociado entre a mínima de $ 0.998626 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YU é $ 1.008, enquanto o mais baixo é $ 0.109976.

Em termos de desempenho de curto prazo, YU variou +0.00% na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e -0.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Yala Stablecoin (YU)

Capitalização de mercado $ 125.70M$ 125.70M $ 125.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.70M$ 125.70M $ 125.70M Fornecimento Circulante 125.78M 125.78M 125.78M Fornecimento total 125,779,669.9513272 125,779,669.9513272 125,779,669.9513272

A capitalização de mercado atual de Yala Stablecoin é $ 125.70M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YU é 125.78M, com um fornecimento total de 125779669.9513272. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.70M.