Informações de preço de YAKUZAI (VYBE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.21% Variação de Preço (7d) -1.21%

O preço em tempo real de YAKUZAI (VYBE) é --. Nas últimas 24 horas, VYBE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VYBE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VYBE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de YAKUZAI (VYBE)

Capitalização de mercado $ 38.65K$ 38.65K $ 38.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.65K$ 38.65K $ 38.65K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

A capitalização de mercado atual de YAKUZAI é $ 38.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VYBE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998487.6229811. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.65K.