O que é Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce. Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima's rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island's terrain, but limited records hinder defining clear breed standards. With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan's canine heritage from disappearing entirely.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Yakushima Inu (YAKU) Quanto vale hoje o Yakushima Inu (YAKU)? O preço ao vivo de YAKU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de YAKU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de YAKU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Yakushima Inu? A capitalização de mercado de YAKU é $ 24.35K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de YAKU? O fornecimento circulante de YAKU é de 420.69B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YAKU? YAKU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YAKU? YAKU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de YAKU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YAKU é -- USD . YAKU vai subir ainda este ano? YAKU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YAKU para uma análise mais detalhada.

