Informações de preço de Xwawa (XWAWA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.50% Alteração de Preço (1D) -11.64% Variação de Preço (7d) -43.71% Variação de Preço (7d) -43.71%

O preço em tempo real de Xwawa (XWAWA) é --. Nas últimas 24 horas, XWAWA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XWAWA é $ 0.00137407, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, XWAWA variou -0.50% na última hora, -11.64% nas últimas 24 horas e -43.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Xwawa (XWAWA)

Capitalização de mercado $ 366.55K$ 366.55K $ 366.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 366.55K$ 366.55K $ 366.55K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Xwawa é $ 366.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XWAWA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 366.55K.