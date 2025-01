O que é XtremeGPT (XTGPT)

We are traders passionate about AI and simplicity, which is why we created Ruby, an AI assistant available on Telegram and Discord. Ruby provides real-time crypto data, insights, and analysis to guide users through their crypto journey. Whether you're a beginner or an expert, Ruby simplifies complex trading decisions with her intuitive interface and powerful tools - including custom made model, custom graph analytics, strategies and news aggregator. It's a powerhouse in the backend.

