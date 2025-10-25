O que é xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols. In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning. xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It's already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure. The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system. And with its upcoming debut on OKX Wallet's Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre xSUI (XSUI) Quanto vale hoje o xSUI (XSUI)? O preço ao vivo de XSUI em USD é 2.5 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XSUI para USD? $ 2.5 . Confira o O preço atual de XSUI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de xSUI? A capitalização de mercado de XSUI é $ 3.64M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XSUI? O fornecimento circulante de XSUI é de 1.45M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XSUI? XSUI atingiu um preço máximo histórico de 4.17 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XSUI? XSUI atingiu um preço minímo histórico de 1.39 USD . Qual é o volume de negociação de XSUI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XSUI é -- USD . XSUI vai subir ainda este ano? XSUI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XSUI para uma análise mais detalhada.

