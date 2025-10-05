Informações de preço de XSilo (XSILO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 Mínimo 24h $ 0.02489779 $ 0.02489779 $ 0.02489779 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 Máximo 24h $ 0.02489779$ 0.02489779 $ 0.02489779 Máximo histórico $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Menor preço $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Variação de Preço (1h) -0.44% Alteração de Preço (1D) -3.55% Variação de Preço (7d) -3.55% Variação de Preço (7d) -3.55%

O preço em tempo real de XSilo (XSILO) é $0.02401352. Nas últimas 24 horas, XSILO foi negociado entre a mínima de $ 0.02361518 e a máxima de $ 0.02489779, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XSILO é $ 0.067242, enquanto o mais baixo é $ 0.02228417.

Em termos de desempenho de curto prazo, XSILO variou -0.44% na última hora, -3.55% nas últimas 24 horas e -3.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XSilo (XSILO)

Capitalização de mercado $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Fornecimento Circulante 204.73M 204.73M 204.73M Fornecimento total 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

A capitalização de mercado atual de XSilo é $ 4.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XSILO é 204.73M, com um fornecimento total de 204734586.4022729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.