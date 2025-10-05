Preço de XSilo (XSILO)
-0.44%
-3.55%
-3.55%
-3.55%
O preço em tempo real de XSilo (XSILO) é $0.02401352. Nas últimas 24 horas, XSILO foi negociado entre a mínima de $ 0.02361518 e a máxima de $ 0.02489779, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XSILO é $ 0.067242, enquanto o mais baixo é $ 0.02228417.
Em termos de desempenho de curto prazo, XSILO variou -0.44% na última hora, -3.55% nas últimas 24 horas e -3.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de XSilo é $ 4.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XSILO é 204.73M, com um fornecimento total de 204734586.4022729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de XSilo em USD foi de $ -0.00088426918340501.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de XSilo em USD foi de $ +0.0018635572.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de XSilo em USD foi de $ -0.0045674051.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de XSilo em USD foi de $ -0.01642968929036125.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00088426918340501
|-3.55%
|30 dias
|$ +0.0018635572
|+7.76%
|60 dias
|$ -0.0045674051
|-19.02%
|90 dias
|$ -0.01642968929036125
|-40.62%
xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.
This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Quanto valerá XSilo (XSILO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XSilo (XSILO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XSilo.
Confira a previsão de preço de XSilo agora!
Compreender a tokenomics de XSilo (XSILO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XSILO agora!
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-04 13:39:16
|Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
|10-04 11:26:38
|Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
|10-03 10:20:00
|Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
|10-03 05:17:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
|10-01 14:11:00
|Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
|09-30 18:14:00
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.