Informações de preço de XPLA (XPLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02595848 $ 0.02595848 $ 0.02595848 Mínimo 24h $ 0.02945465 $ 0.02945465 $ 0.02945465 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02595848$ 0.02595848 $ 0.02595848 Máximo 24h $ 0.02945465$ 0.02945465 $ 0.02945465 Máximo histórico $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Menor preço $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Variação de Preço (1h) -3.66% Alteração de Preço (1D) -1.84% Variação de Preço (7d) +4.09% Variação de Preço (7d) +4.09%

O preço em tempo real de XPLA (XPLA) é $0.02660685. Nas últimas 24 horas, XPLA foi negociado entre a mínima de $ 0.02595848 e a máxima de $ 0.02945465, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XPLA é $ 1.4, enquanto o mais baixo é $ 0.02475736.

Em termos de desempenho de curto prazo, XPLA variou -3.66% na última hora, -1.84% nas últimas 24 horas e +4.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XPLA (XPLA)

Capitalização de mercado $ 22.16M$ 22.16M $ 22.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.24M$ 53.24M $ 53.24M Fornecimento Circulante 832.39M 832.39M 832.39M Fornecimento total 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

A capitalização de mercado atual de XPLA é $ 22.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XPLA é 832.39M, com um fornecimento total de 1999921732.5821. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.24M.