O que é Xpendium (XPND)

"Xpendium ($XPND) is the native token for Time Raiders. Time Raiders is a fast-paced Shoot and Loot, Time Travel, Play-To-Earn, NFT game. Players travel through time and fight enemies to find loot. They can use this precious loot to power up their characters and weapons, craft it into new items, or sell it. Everything in the game is an NFT that can be traded for Xpendium ($XPND). "

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Xpendium (XPND) Site oficial