XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Xpedition (XPED) Quanto vale hoje o Xpedition (XPED)? O preço ao vivo de XPED em USD é 0.023296 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XPED para USD? $ 0.023296 . Confira o O preço atual de XPED para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Xpedition? A capitalização de mercado de XPED é $ 4.09M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XPED? O fornecimento circulante de XPED é de 175.51M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XPED? XPED atingiu um preço máximo histórico de 0.03393605 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XPED? XPED atingiu um preço minímo histórico de 0.0232951 USD . Qual é o volume de negociação de XPED? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XPED é -- USD . XPED vai subir ainda este ano? XPED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XPED para uma análise mais detalhada.

