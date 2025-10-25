Informações de preço de Xpanse (HZN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00245165 $ 0.00245165 $ 0.00245165 Mínimo 24h $ 0.00255631 $ 0.00255631 $ 0.00255631 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00245165$ 0.00245165 $ 0.00245165 Máximo 24h $ 0.00255631$ 0.00255631 $ 0.00255631 Máximo histórico $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Menor preço $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Variação de Preço (1h) +0.36% Alteração de Preço (1D) -2.71% Variação de Preço (7d) +8.55% Variação de Preço (7d) +8.55%

O preço em tempo real de Xpanse (HZN) é $0.00247157. Nas últimas 24 horas, HZN foi negociado entre a mínima de $ 0.00245165 e a máxima de $ 0.00255631, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HZN é $ 1.62, enquanto o mais baixo é $ 0.00168822.

Em termos de desempenho de curto prazo, HZN variou +0.36% na última hora, -2.71% nas últimas 24 horas e +8.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Xpanse (HZN)

Capitalização de mercado $ 468.09K$ 468.09K $ 468.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 640.83K$ 640.83K $ 640.83K Fornecimento Circulante 189.14M 189.14M 189.14M Fornecimento total 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584

A capitalização de mercado atual de Xpanse é $ 468.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HZN é 189.14M, com um fornecimento total de 258932986.6650584. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 640.83K.