Informações de preço de XOXNO (XOXNO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01815105 $ 0.01815105 $ 0.01815105 Mínimo 24h $ 0.02027573 $ 0.02027573 $ 0.02027573 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01815105$ 0.01815105 $ 0.01815105 Máximo 24h $ 0.02027573$ 0.02027573 $ 0.02027573 Máximo histórico $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 Menor preço $ 0.01521366$ 0.01521366 $ 0.01521366 Variação de Preço (1h) +0.25% Alteração de Preço (1D) +6.25% Variação de Preço (7d) +10.60% Variação de Preço (7d) +10.60%

O preço em tempo real de XOXNO (XOXNO) é $0.01962564. Nas últimas 24 horas, XOXNO foi negociado entre a mínima de $ 0.01815105 e a máxima de $ 0.02027573, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XOXNO é $ 0.291313, enquanto o mais baixo é $ 0.01521366.

Em termos de desempenho de curto prazo, XOXNO variou +0.25% na última hora, +6.25% nas últimas 24 horas e +10.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XOXNO (XOXNO)

Capitalização de mercado $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Fornecimento Circulante 66.03M 66.03M 66.03M Fornecimento total 99,967,190.93818879 99,967,190.93818879 99,967,190.93818879

A capitalização de mercado atual de XOXNO é $ 1.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XOXNO é 66.03M, com um fornecimento total de 99967190.93818879. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.96M.