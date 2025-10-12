Tokenomics de XiaoBai (XIAOBAI)
$XIAOBAI is a community-driven meme token inspired by the beloved TikTok stars Manyu (a Shiba Inu) and Xiaobai (a West Highland White Terrier), known for their charming spa day videos. Built on the Ethereum blockchain, $XIAOBAI aims to unite pet lovers and crypto enthusiasts in a fun, engaging ecosystem.The token seeks to capitalize on the viral popularity of its canine mascots, potentially supporting initiatives like pet-related charities, NFT collections, or community events. With a focus on social media engagement, $XIAOBAI offers investors a chance to participate in a lighthearted, meme-fueled crypto project with high growth potential, though it carries the inherent risks of speculative assets.
Tokenomics de XiaoBai (XIAOBAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de XiaoBai (XIAOBAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens XIAOBAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XIAOBAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do XIAOBAI, explore o preço em tempo real do token XIAOBAI!
