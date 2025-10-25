O que é XiaoBai (XIAOBAI)

$XIAOBAI is a community-driven meme token inspired by the beloved TikTok stars Manyu (a Shiba Inu) and Xiaobai (a West Highland White Terrier), known for their charming spa day videos. Built on the Ethereum blockchain, $XIAOBAI aims to unite pet lovers and crypto enthusiasts in a fun, engaging ecosystem.The token seeks to capitalize on the viral popularity of its canine mascots, potentially supporting initiatives like pet-related charities, NFT collections, or community events. With a focus on social media engagement, $XIAOBAI offers investors a chance to participate in a lighthearted, meme-fueled crypto project with high growth potential, though it carries the inherent risks of speculative assets.

Recurso de XiaoBai (XIAOBAI) Site oficial

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre XiaoBai (XIAOBAI) Quanto vale hoje o XiaoBai (XIAOBAI)? O preço ao vivo de XIAOBAI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XIAOBAI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de XIAOBAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de XiaoBai? A capitalização de mercado de XIAOBAI é $ 406.15K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XIAOBAI? O fornecimento circulante de XIAOBAI é de 1,000.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XIAOBAI? XIAOBAI atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XIAOBAI? XIAOBAI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de XIAOBAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XIAOBAI é -- USD . XIAOBAI vai subir ainda este ano? XIAOBAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XIAOBAI para uma análise mais detalhada.

