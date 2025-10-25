O que é Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract's developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Xian (XIAN) Quanto vale hoje o Xian (XIAN)? O preço ao vivo de XIAN em USD é 0.00693188 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XIAN para USD? $ 0.00693188 . Confira o O preço atual de XIAN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Xian? A capitalização de mercado de XIAN é $ 119.87K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XIAN? O fornecimento circulante de XIAN é de 17.30M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XIAN? XIAN atingiu um preço máximo histórico de 0.01054213 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XIAN? XIAN atingiu um preço minímo histórico de 0.00287465 USD . Qual é o volume de negociação de XIAN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XIAN é -- USD . XIAN vai subir ainda este ano? XIAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XIAN para uma análise mais detalhada.

