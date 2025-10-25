O que é xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token's potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension. The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user's ability to interpret and act on market shifts in real time.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre xFractal (FRACTAL) Quanto vale hoje o xFractal (FRACTAL)? O preço ao vivo de FRACTAL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FRACTAL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FRACTAL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de xFractal? A capitalização de mercado de FRACTAL é $ 562.11K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FRACTAL? O fornecimento circulante de FRACTAL é de 999.10M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FRACTAL? FRACTAL atingiu um preço máximo histórico de 0.00201832 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FRACTAL? FRACTAL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FRACTAL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FRACTAL é -- USD . FRACTAL vai subir ainda este ano? FRACTAL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FRACTAL para uma análise mais detalhada.

