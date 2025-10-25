O que é XAU9999 (XAU)

XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of "digital gold" with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto's obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre XAU9999 (XAU) Quanto vale hoje o XAU9999 (XAU)? O preço ao vivo de XAU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XAU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de XAU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de XAU9999? A capitalização de mercado de XAU é $ 30.06K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XAU? O fornecimento circulante de XAU é de 1,000.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XAU? XAU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XAU? XAU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de XAU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XAU é -- USD . XAU vai subir ainda este ano? XAU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XAU para uma análise mais detalhada.

