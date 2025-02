O que é XActRewards (XACT)

XActRewards platform, utilizing the cutting edge technology, offers XAct tokens, a digital asset that can be used for participating in the loyalty rewards program which aims to transform the way businesses and customers interact. XActRewards is a game-changer for the rewards and incentives industry. By combining the security and decentralization of blockchain technology with traditional cashback systems, XActRewards offers a solution that is both innovative and practical, setting a new standard for the future of rewards and incentives

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de XActRewards (XACT) Whitepaper Site oficial