Informações de preço de X1000 (X1000) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00150573 $ 0.00150573 $ 0.00150573 Mínimo 24h $ 0.00159428 $ 0.00159428 $ 0.00159428 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00150573$ 0.00150573 $ 0.00150573 Máximo 24h $ 0.00159428$ 0.00159428 $ 0.00159428 Máximo histórico $ 0.00171195$ 0.00171195 $ 0.00171195 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.61% Alteração de Preço (1D) +4.23% Variação de Preço (7d) +12.98% Variação de Preço (7d) +12.98%

O preço em tempo real de X1000 (X1000) é $0.00158265. Nas últimas 24 horas, X1000 foi negociado entre a mínima de $ 0.00150573 e a máxima de $ 0.00159428, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de X1000 é $ 0.00171195, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, X1000 variou +0.61% na última hora, +4.23% nas últimas 24 horas e +12.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de X1000 (X1000)

Capitalização de mercado $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Fornecimento Circulante 9.00B 9.00B 9.00B Fornecimento total 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

A capitalização de mercado atual de X1000 é $ 14.26M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de X1000 é 9.00B, com um fornecimento total de 8999998147.428326. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.26M.