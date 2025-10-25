O que é X Pepe (XPE)

$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation. $XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de X Pepe (XPE) Site oficial

Previsão de preço do X Pepe (em USD)

Quanto valerá X Pepe (XPE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em X Pepe (XPE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para X Pepe.

Confira a previsão de preço de X Pepe agora!

XPE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de X Pepe (XPE)

Compreender a tokenomics de X Pepe (XPE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XPE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre X Pepe (XPE) Quanto vale hoje o X Pepe (XPE)? O preço ao vivo de XPE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XPE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de XPE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de X Pepe? A capitalização de mercado de XPE é $ 10.93K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XPE? O fornecimento circulante de XPE é de 42.07T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XPE? XPE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XPE? XPE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de XPE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XPE é -- USD . XPE vai subir ainda este ano? XPE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XPE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o X Pepe (XPE)