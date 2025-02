O que é WYscale (WYS)

Wyscale is a Web3 platform built on the WYZth blockchain that provides transparent decentralized finance (DeFi) investment options without hassle. Wyscale aims to make crypto investing understandable and approachable even for beginners through its suite of offerings.

