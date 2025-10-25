Informações de preço de Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.479339 $ 0.479339 $ 0.479339 Mínimo 24h $ 0.499837 $ 0.499837 $ 0.499837 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.479339$ 0.479339 $ 0.479339 Máximo 24h $ 0.499837$ 0.499837 $ 0.499837 Máximo histórico $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Menor preço $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Variação de Preço (1h) +0.58% Alteração de Preço (1D) -2.77% Variação de Preço (7d) -1.51% Variação de Preço (7d) -1.51%

O preço em tempo real de Wrapped Zedxion (WZEDX) é $0.48307. Nas últimas 24 horas, WZEDX foi negociado entre a mínima de $ 0.479339 e a máxima de $ 0.499837, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WZEDX é $ 0.55216, enquanto o mais baixo é $ 0.223268.

Em termos de desempenho de curto prazo, WZEDX variou +0.58% na última hora, -2.77% nas últimas 24 horas e -1.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Zedxion (WZEDX)

Capitalização de mercado $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.18B$ 2.18B $ 2.18B Fornecimento Circulante 61.27M 61.27M 61.27M Fornecimento total 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Zedxion é $ 29.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WZEDX é 61.27M, com um fornecimento total de 4512781925.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.18B.