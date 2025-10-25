Informações de preço de Wrapped XOC (WXOC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.231876 Máximo 24h $ 0.237392 Máximo histórico $ 0.258007 Menor preço $ 0.20779 Variação de Preço (1h) +0.30% Alteração de Preço (1D) +0.40% Variação de Preço (7d) +0.99%

O preço em tempo real de Wrapped XOC (WXOC) é $0.235975. Nas últimas 24 horas, WXOC foi negociado entre a mínima de $ 0.231876 e a máxima de $ 0.237392, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WXOC é $ 0.258007, enquanto o mais baixo é $ 0.20779.

Em termos de desempenho de curto prazo, WXOC variou +0.30% na última hora, +0.40% nas últimas 24 horas e +0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped XOC (WXOC)

Capitalização de mercado $ 4.29M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.29M Fornecimento Circulante 18.17M Fornecimento total 18,167,457.844291

A capitalização de mercado atual de Wrapped XOC é $ 4.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WXOC é 18.17M, com um fornecimento total de 18167457.844291. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.29M.