Informações de preço de Wrapped TAC (WTAC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00484574 $ 0.00484574 $ 0.00484574 Mínimo 24h $ 0.00574183 $ 0.00574183 $ 0.00574183 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00484574$ 0.00484574 $ 0.00484574 Máximo 24h $ 0.00574183$ 0.00574183 $ 0.00574183 Máximo histórico $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Menor preço $ 0.00423194$ 0.00423194 $ 0.00423194 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) +8.40% Variação de Preço (7d) +13.24% Variação de Preço (7d) +13.24%

O preço em tempo real de Wrapped TAC (WTAC) é $0.00525272. Nas últimas 24 horas, WTAC foi negociado entre a mínima de $ 0.00484574 e a máxima de $ 0.00574183, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WTAC é $ 0.0173277, enquanto o mais baixo é $ 0.00423194.

Em termos de desempenho de curto prazo, WTAC variou +0.26% na última hora, +8.40% nas últimas 24 horas e +13.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped TAC (WTAC)

Capitalização de mercado $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Fornecimento Circulante 272.37M 272.37M 272.37M Fornecimento total 272,366,606.9884037 272,366,606.9884037 272,366,606.9884037

A capitalização de mercado atual de Wrapped TAC é $ 1.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WTAC é 272.37M, com um fornecimento total de 272366606.9884037. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.43M.