Informações de preço de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Mínimo 24h $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Máximo 24h $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Máximo histórico $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Menor preço $ 0.994578$ 0.994578 $ 0.994578 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.71% Variação de Preço (7d) +0.71% Variação de Preço (7d) +0.71%

O preço em tempo real de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) é $1.024. Nas últimas 24 horas, WSTKSCUSD foi negociado entre a mínima de $ 1.017 e a máxima de $ 1.024, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WSTKSCUSD é $ 1.024, enquanto o mais baixo é $ 0.994578.

Em termos de desempenho de curto prazo, WSTKSCUSD variou -- na última hora, +0.71% nas últimas 24 horas e +0.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Capitalização de mercado $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Fornecimento Circulante 4.48M 4.48M 4.48M Fornecimento total 4,475,243.490696 4,475,243.490696 4,475,243.490696

A capitalização de mercado atual de Wrapped stkscUSD é $ 4.58M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WSTKSCUSD é 4.48M, com um fornecimento total de 4475243.490696. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.58M.