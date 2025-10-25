Informações de preço de Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.50719 $ 0.50719 $ 0.50719 Mínimo 24h $ 0.54934 $ 0.54934 $ 0.54934 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.50719$ 0.50719 $ 0.50719 Máximo 24h $ 0.54934$ 0.54934 $ 0.54934 Máximo histórico $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Menor preço $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 Variação de Preço (1h) -0.19% Alteração de Preço (1D) +2.75% Variação de Preço (7d) +5.90% Variação de Preço (7d) +5.90%

O preço em tempo real de Wrapped SOMI (WSOMI) é $0.535653. Nas últimas 24 horas, WSOMI foi negociado entre a mínima de $ 0.50719 e a máxima de $ 0.54934, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WSOMI é $ 1.81, enquanto o mais baixo é $ 0.462579.

Em termos de desempenho de curto prazo, WSOMI variou -0.19% na última hora, +2.75% nas últimas 24 horas e +5.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped SOMI (WSOMI)

Capitalização de mercado $ 21.65M$ 21.65M $ 21.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.65M$ 21.65M $ 21.65M Fornecimento Circulante 40.36M 40.36M 40.36M Fornecimento total 40,364,254.3074969 40,364,254.3074969 40,364,254.3074969

A capitalização de mercado atual de Wrapped SOMI é $ 21.65M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WSOMI é 40.36M, com um fornecimento total de 40364254.3074969. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.65M.