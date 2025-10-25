Informações de preço de Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.084496 $ 0.084496 $ 0.084496 Mínimo 24h $ 0.119648 $ 0.119648 $ 0.119648 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.084496$ 0.084496 $ 0.084496 Máximo 24h $ 0.119648$ 0.119648 $ 0.119648 Máximo histórico $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Menor preço $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +6.09% Variação de Preço (7d) +16.17% Variação de Preço (7d) +16.17%

O preço em tempo real de Wrapped Peaq (WPEAQ) é $0.089645. Nas últimas 24 horas, WPEAQ foi negociado entre a mínima de $ 0.084496 e a máxima de $ 0.119648, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WPEAQ é $ 0.147401, enquanto o mais baixo é $ 0.058887.

Em termos de desempenho de curto prazo, WPEAQ variou -0.01% na última hora, +6.09% nas últimas 24 horas e +16.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Peaq (WPEAQ)

Capitalização de mercado $ 8.49M$ 8.49M $ 8.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.49M$ 8.49M $ 8.49M Fornecimento Circulante 94.51M 94.51M 94.51M Fornecimento total 94,514,014.44115916 94,514,014.44115916 94,514,014.44115916

A capitalização de mercado atual de Wrapped Peaq é $ 8.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WPEAQ é 94.51M, com um fornecimento total de 94514014.44115916. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.49M.