O que é Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ's rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Quanto vale hoje o Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)? O preço ao vivo de WSTPEAQ em USD é 0.092023 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WSTPEAQ para USD? $ 0.092023 . Confira o O preço atual de WSTPEAQ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Wrapped Parasail Staked PEAQ? A capitalização de mercado de WSTPEAQ é $ 45.62K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WSTPEAQ? O fornecimento circulante de WSTPEAQ é de 495.74K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WSTPEAQ? WSTPEAQ atingiu um preço máximo histórico de 0.147635 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WSTPEAQ? WSTPEAQ atingiu um preço minímo histórico de 0.071996 USD . Qual é o volume de negociação de WSTPEAQ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WSTPEAQ é -- USD . WSTPEAQ vai subir ainda este ano? WSTPEAQ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WSTPEAQ para uma análise mais detalhada.

