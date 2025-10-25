Informações de preço de Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01169547 $ 0.01169547 $ 0.01169547 Mínimo 24h $ 0.01196324 $ 0.01196324 $ 0.01196324 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01169547$ 0.01169547 $ 0.01169547 Máximo 24h $ 0.01196324$ 0.01196324 $ 0.01196324 Máximo histórico $ 0.01247429$ 0.01247429 $ 0.01247429 Menor preço $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +1.74% Variação de Preço (7d) +4.64% Variação de Preço (7d) +4.64%

O preço em tempo real de Wrapped Nibiru (WNIBI) é $0.01189985. Nas últimas 24 horas, WNIBI foi negociado entre a mínima de $ 0.01169547 e a máxima de $ 0.01196324, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WNIBI é $ 0.01247429, enquanto o mais baixo é $ 0.00965263.

Em termos de desempenho de curto prazo, WNIBI variou +0.01% na última hora, +1.74% nas últimas 24 horas e +4.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Nibiru (WNIBI)

Capitalização de mercado $ 130.25K$ 130.25K $ 130.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.25K$ 130.25K $ 130.25K Fornecimento Circulante 10.95M 10.95M 10.95M Fornecimento total 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

A capitalização de mercado atual de Wrapped Nibiru é $ 130.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WNIBI é 10.95M, com um fornecimento total de 10945424.77. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.25K.